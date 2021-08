Twee mannen gepakt voor aanslag op journalist, justitie verdenkt ze van poging moord

drama carlo OM denkt drie hoofdver­dach­ten Mallorca te pakken te hebben, Mees T. (18) langer vast

16 augustus De 18-jarige jongeman uit Hilversum die vrijdag als derde verdachte werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris oordeelde vandaag dat de verdenking stevig genoeg is om hem in elk geval veertien dagen langer vast te houden. Sanil B. (19) en Hein B. (18) zitten ook nog altijd achter slot en grendel.