Twee lichamen gevonden in woning in Zoetermeer: politie doet grootschalig onderzoek

Geen boetes of aanhoudin­gen na spookrij­den boeren op A7 in Friesland

De politie heeft vooralsnog geen boetes uitgedeeld of mensen aangehouden nadat meerdere trekkers langzaam over de A7 tussen Drachten en Heerenveen reden. Zo’n vijftien trekkers, veelal zonder kenteken, hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ook tegen het verkeer in gereden.

11:05