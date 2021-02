Twee jongens gewond bij ernstig quadongeluk bij Nuenen

Het ging mis rond 14.30 uur aan de Vaarle in het gebied tussen Nuenen en Helmond. Na het ongeval kwamen drie ambulances ter plaatse. Ook omstanders schoten direct te hulp, evenals een trauma-arts die in zijn privétijd in de buurt was.

De bijrijder is per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij droeg geen helm. Dat is ook niet verplicht op een quad. De bestuurder droeg wel een helm. Hij raakte gewond aan zijn been.