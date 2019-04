Twee jaar na de tragische thriller in Turkije: Derya steekt Björn neer en zit vast

Na weken onzekerheid wordt Joey dood en uitgedroogd gevonden in de Turkse woestijn. Geen sporen van geweld. Tal van vragen staan tot op de dag van vandaag open: gingen Björn en Derya nou echt op zoek naar een huis in Turkije? Hun hele plan sloeg eigenlijk nergens op. En waarom lieten ze de jonge Joey – die nog nooit in het buitenland was geweest – dat onherbergzame en verstikkend hete gebied in lopen? Waarom wilde Joey überhaupt na drie dagen Turkije al naar huis? Waarom belandde Björn zelf gewond in het ziekenhuis?



Vragen waar Björn eind 2017 in zijn deuropening antwoord op geeft: Joey had heimwee, de looproute die ze namen was logisch maar Joey dacht een kortere route te weten. Verder: hun plannen voor een huis in Turkije waren niet gek want met weinig geld kun je al beginnen met bouwen en Derya komt uit het land. Kon Björn het helpen dat niemand in Haaksbergen dat geloofde. En oh ja, dat Björn gewond was kwam door een val.