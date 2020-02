Twee jaar jeugddetentie geëist voor inrijden op crosspubliek Leende

De Limburger die september vorig jaar bij een crosswedstrijd in Leende op het publiek inreed, heeft een laag IQ. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar en komt in aanmerking voor het jeugdstrafrecht. Het OM eist wegens vier pogingen doodslag twee jaar jeugdgevangenis, met daarna behandeling.

Welwillend maar onbegrijpend zat de jongeman (21) in het Bossche strafbankje. Met de beste wil van de wereld kan hij zich niet herinneren dat hij die dag in zijn crosswagen stapte, gas gaf en richting publiek stuurde. Waarom hij het deed weet hij dus ook niet meer.

Gevaarlijke stofwolken

De rechters namen het hem niet kwalijk, in vriendelijke bewoordingen loodste de voorzitter hem door het dossier hen. Dat was niet dik, de zaak overduidelijk. De man deed mee aan de Kempen Cross, op een terrein naast de A2 bij Leende. Dat was erg droog, te droog zelfs om de volle drie manches te laten rijden. Door gevaarlijke stofwolken geplaagd stelde de organisatie voor na twee ritten te stoppen, wegens een sproeiverbod kon ze niks anders doen.

De man was daar boos over, zijn 17-jarige vriendin ronduit woedend. Ze eisten hun tientje inschrijfgeld terug. Dat kregen ze niet, waarop de vriendin de organisatrice aan haar haren trok. De racer nam haar mee maar stapte in zijn rallyauto die al op de aanhanger stond. Hij reed er achteruit van af, draaide en gaf vol gas. Hij reed zich vast in het zand , maar niet zonder zes mensen te raken die achter hem in het wielspoor lagen. De politie moest hem ontzetten uit de wagen waar woedend publiek hem uit wilde trekken. Tegen de agenten zei hij niet te weten dat hij mensen had geraakt; hij wilde gewoon zo snel mogelijk weg.

Botbreuken

Vrijwel alle slachtoffers hadden botbreuken. Twee van hen zaten in de volle zaal. Een garagist heeft zijn zoon van school moeten halen om in zijn bedrijf te helpen. Zelf kan hij bijna niks meer, als en boutje valt moet hij dat met een magneet oprapen. Een andere man zag dat ook de club om zeep was geholpen. De voorzitter is opgestapt, uit schuldgevoel wat de medewerkers overkwam. Deze man ziet nog elke nacht de grijze Opel Astra op zich afkomen en kan, zo zei hij, niet slapen zonder knuffel.

De officier van justitie vond de zaak zonneklaar. De man is willens en wetens op mensen ingereden, met een snelheid tussen de 40 en 50 km/u. Dat is een poging doodslag. Dat er niet meer gewonden vielen, of doden, is niet aan hem te danken. Weinigen zullen dat van hun netvlies krijgen, zei ze.

Deskundigen vinden de man verminderd toerekeningsvatbaar wegens zijn geringe IQ. Hij heeft daarom begeleiding en behandeling nodig. De officier eiste twee jaar jeugdgevangenis, waarvan een half voorwaardelijk, een rijverbod van vijf jaar en hij mag nooit meer meedoen aan de Leendense cross.