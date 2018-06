Twee jaar cel geëist tegen jeugdleider voetbalclub Schaijk in kinderpornozaak

Update Veel rookover­last door grote brand oude belasting­kan­toor Leeuwarden

11:59 Er woedt vanochtend een grote brand in het oude kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden. De rook leidt tot veel problemen in het centrum van de Friese stad. Een aantal omliggende kantoorpanden en huizen is ontruimd. Ziekenhuis MCL stelde geplande operaties enige tijd uit.