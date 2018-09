Twee jaar cel geëist tegen aanstichter 'Project X Enschede'

Zeventien regioge­meen­ten willen landelijke regels voor PFAS-stof­fen

16:20 De zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid willen dat er landelijke regels komen voor PFAS in de bodem. Dat schrijft de Dordtse wethouder Rik van der Linden in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.