Twee honden en een kat dood na contact met eikenprocessierups in Deventer

Video/update Verdachte aangehou­den voor doodsteken alleen­staan­de moeder (49) in Rotterdam

10:23 De politie heeft een 51-jarige man aangehouden voor de steekpartij in Rotterdam waarbij een 49-jarige alleenstaande moeder gisterenavond om het leven is gekomen. De man heeft zich vanmorgen gemeld bij de politie. De politie gaat uit van een ‘incident in de relationele sfeer’. De kleinkinderen en de dochter van de vrouw waren vermoedelijk bij haar in huis toen de steekpartij plaatsvond.