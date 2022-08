Twee gewonden bij schietincident in flat Amsterdam Zuidoost

Rustiger dan ooit in Nederlands grootste badplaats: ‘We wachten hele zomer op klapper, maar die blijft uit’

Ondanks het prachtige zomerweer is het opvallend rustig in Scheveningen. Sterker nog: zelden is het in de zomer zo leeg geweest op het strand van de grootste en bekendste badplaats van Nederland. ,,Alles is ook zo duur.’’

10 augustus