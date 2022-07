Twee fietsers ernstig gewond bij aanrijding: automobilist crasht en slaat op de vlucht

Bredaas bedrijf van auto die ‘boeren­blok­ka­de’ ramde: ‘Het had heel anders kunnen aflopen met onze chauffeur’

De auto die eergisteren bij Meppel bij de A32 een door protesterende boeren neergelegde hooibaal met rommel ramde, is van technisch installatiebedrijf Spie. Het bedrijf reageert nu omdat er veel gespeculeerd wordt over de echtheid van de foto. Spie is een internationale technisch dienstverlener, met het Nederlandse hoofdkantoor in Breda.

29 juli