Twee doden, verwoeste huizen en veel boosheid: dit is wat we tot nu toe weten over de megabrand in Arnhem

SCHIETPARTIJ ZWIJNDRECHT Michel ging broodjes halen maar keerde nooit terug: ‘Ik zei nog: duurt lang hè, voor oma terug is’

Wat een alledaags rondje boodschappen moest worden, eindigde in een ongekende tragedie. De 66-jarige Michel stierf vorige week bij het schietdrama op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Haar dochter Anneke (38) raakte zwaargewond. Ze hadden elkaar na jaren van verbroken contact eindelijk weer in de armen gesloten. ,,Ze is letterlijk voor haar dochter gestorven.”

31 januari