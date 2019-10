Twee doden in Groninger bioscoop: ‘Agenten gingen met getrokken wapens via het dak naar binnen’

UPDATEIn een Pathé-filiaal in de binnenstad van Groningen heeft de politie vanmorgen twee levenloze lichamen aangetroffen. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. De bioscoop blijft het hele weekend dicht. Een overbuurman die agenten via het dak naar binnen zag gaan, dacht in eerste instantie aan een oefening.

Volgens de politie vonden agenten de stoffelijke overschotten omstreeks 09.20 uur in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. De politie weet wie de slachtoffers zijn maar kan over hen nog niks naar buiten brengen. Dit omdat nog niet alle nabestaanden zijn bereikt, meldde een woordvoerster op Twitter. Het gerucht gaat dat de twee doden schoonmakers zouden zijn maar de politie wil daar (nog) niet op ingaan. De lichamen zijn omstreeks half acht vanavond overgebracht naar een mortuarium. Een Team Grootschalige Opsporingen met politiemensen uit verschillende diensten onderzoekt de zaak.

Omwonenden die getuige waren van de komst van de politie, reageren verbaasd. ,,Ik zag om negen uur al agenten met getrokken wapens via het dak van het naastgelegen pand de bioscoop ingaan’’, verklaarde Ibo van kapsalon Kapsooones tegenover Dagblad van het Noorden (DvhN). De kapper dacht in eerste instantie dat het om een oefening ging, maar had al snel door dat het serieus was. ,,Je zag dat ze ergens naar op zoek waren.’’

Robert Mulder van tapijtzaak Hamming van Seventer pal tegenover Pathé zag tegen half tien agenten in kogelwerende vesten de bioscoop binnengaan ,,Ik dacht direct: daar is iets mis’’, zei hij tegen de krant. Mulder had vanmorgen contact met agenten op het Zuiderdiep. ,,Er was even een gerucht dat twee mensen zelfmoord hadden gepleegd. Maar toen ik zag hoeveel agenten naar binnen gingen, dacht ik meteen dat het wel om een misdrijf moest gaan.’’

Pathé meldt dat de bewuste bioscoop dit weekend dicht blijft. “Iedereen die een ticket heeft gekocht, krijgt natuurlijk het geld terug’’, laat de bioscoopketen op Twitter weten.

Het Gedempte Zuiderdiep was een groot deel van de dag afgesloten. De parkeergarage onder het Pathé-complex was tot het begin van de middag dicht in verband met het onderzoek. De directe omgeving rond het pand is afgezet en aan het zicht onttrokken met hekken voorzien van zwart plastic.

Controle

Hoe de slachtoffers in de bioscoop terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Normaal gesproken controleert het personeel de zalen voor sluiting van het complex, het is onduidelijk of dat gisteren ook gebeurd is. De bioscoopketen reageert vooralsnog niet op vragen hierover. Wel heeft Pathé een kort statement geplaatst op Twitter waarin ze haar medeleven uit met de familie van de slachtoffers.

Volledig scherm © Raymon Roersma / ProNews

Volledig scherm Hulpdiensten bij de bioscoop aan de Gedempte Zuiderdiep in Groningen. © ANP

Volledig scherm © Raymon Roersma / ProNews