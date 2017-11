Twee doden door ongeval spookrijder A73

Driedubbele beenbreuk grensrechter na bizarre val

19 november Assistent-scheidsrechter Jeroen Pieterse is zaterdag op bizarre wijze ernstig geblesseerd geraakt tijdens het duel AZSV-Huizen in de hoofdklasse. De grensrechter wilde in de elfde minuut een lange bal ontwijken en kwam ongelukkig ten val. In het ziekenhuis bleek dat hij zijn kuitbeen en enkel op drie plaatsen had gebroken. De wedstrijd werd bij een 0-0 stand gestaakt.