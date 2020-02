Twee doden bij familiedrama, politie vermoedt dat agent zijn vrouw om het leven bracht en vervolgens zelfmoord pleegde

Het team ging na zeker twee uur observeren via een steeg en de achtertuin de woning binnen. Daar werd vervolgens meerdere keren geschoten. Waarom is niet duidelijk. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie wil nog geen nadere mededelingen doen. ,,We zijn nog volop bezig met het onderzoek", aldus een woordvoerder.



Buurtbewoners zeggen dat ze hebben gezien dat de man op een brancard is afgevoerd. Volgens hen is een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden. In ieder geval één persoon zou gewond zijn geraakt. Rond 13.50 uur is er ook een traumahelikopter opgeroepen ter assistentie.