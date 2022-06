Twee arrestaties na overval op wereldberoemde kunstbeurs, politie-actie op A2

MET VIDEODe wereldberoemde kunstbeurs TEFAF in Maastricht is vandaag op klaarlichte dag overvallen. Vier gewapende overvallers drongen het pand binnen en zochten naar waardevolle kunstvoorwerpen en/of juwelen. Twee verdachten zijn aangehouden. Op de A2 is een grote politie-actie gaande die verband houdt met de overval, bevestigt een woordvoerder. Er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten.

In een tweet van het Franse online tijdschrift La Tribune de l’Art zijn foto’s te zien van een ingeslagen vitrine van de Britse luxeretailer Symbolic & Chase. In het bericht staat dat het om juwelen zou gaan en dat er gewapende overvallers zouden zijn gevlucht via het restaurant. ,,Een overval op TEFAF Maastricht midden op de dag: de ruiten van een juwelenstand zijn tegen de grond geslagen, twee overvallers die dreigen met wapens om hun handlanger te beschermen. Ze vluchtten door het restaurant.”

Op Twitter gaat een filmpje rond waarin de roof op Symbolic & Chase is te zien. Een man slaat met een grote hamer in op de vitrine en twee mannen houden met wapens omstanders op afstand. Een alarm gaat af en de vier overvallers, gekleed in colberts, gaan er op een drafje vandoor. De politie kan desgevraagd niet bevestigen of de verdachten iets hebben buitgemaakt. ,,Ons onderzoek richt zich volledig op het opsporen van de verdachten.”

De TEFAF meldt in een verklaring dat het veiligheidsteam van de beurs ‘snel en accuraat heeft gereageerd en dat er directe verbinding was met de politie. ,,Zij waren binnen enkele minuten ter plaatse. Bij het incident is niemand gewond geraakt”, aldus een woordvoerder. ,,TEFAF hanteert stringente procedures voor de veiligheid. Daarom is de beurs tijdelijk ontruimd.”

Het is volgens kunstdetective Arthur Brand heel gewaagd om de TEFAF op klaarlichte dag te overvallen. ,,Er lopen daar duizenden mensen rond. Overal hangen camera’s. Om dan met een pistool en een sloophamer zo tekeer te gaan... Je neemt wel een risico hoor.” De overval op de TEFAF is er één in de buitencategorie, zegt Brand. ,,Bij een kunstroof is er meestal sprake van een wisseltruc. Hier wordt puur geweld gebruikt, dat is een wezenlijk verschil.”

De melding over de overval kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen. Bij de kunstbeurs krioelt het momenteel van politiewagens. Honderden mensen staan buiten het pand te wachten op meer informatie. Inmiddels zijn de geëvacueerde deelnemers en bezoekers weer toegelaten op de beurs.

Vanwege de politieactie op de A2 bij de Koning Willem Alexandertunnel is de weg richting het zuiden dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit zal duren.

Wereldberoemde beurs

De internationaal gerenommeerde kunst- en antiekbeurs is sinds zaterdag weer open voor publiek. De afgelopen jaren moest de beurs worden uitgesteld en voortijdig worden afgebroken vanwege de coronapandemie. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Dat is iets minder dan in voorgaande jaren, maar dat heeft vooral te maken met de geringere beschikbare ruimte in het MECC. De beurs duurt daarom ook een paar dagen korter dan anders. In voorgaande jaren kwamen er zo’n 70.000 bezoekers op de beurs af. Het gaat om de 35e editie van de wereldberoemde kunstbeurs.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat er wordt gestolen op de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. In 2011 werden er eveneens juwelen gestolen. Details daarover maakte de politie toen niet bekend. Een jaar eerder gingen dieven ervandoor met een ring en een hanger ter waarde van 860.000 euro. De sieraden werden ontvreemd in het laatste uur van de beurs en kwamen uit een stand van de Londense antiek- en juwelenhandelaar Hancocks.

In 2008 werd een diamanten halsketting met een verkoopwaarde van 1,2 miljoen euro gestolen. Dat gebeurde tijdens de pre-opening. De politie arresteerde onder anderen twee vrouwen uit Mexico, die later werden veroordeeld tot vijftien maanden celstraf.

