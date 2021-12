Twee agenten vervolgd om gewelddadige aanhouding met bijtende hond bij Malieveld-demonstratie

Amnesty International riep het OM en de Haagse burgemeester Jan van Zanen al op uitgebreid onderzoek te doen naar het politieoptreden. Sommige demonstranten deden ook aangifte tegen het gedrag van enkele agenten. Duizenden mensen demonstreerden die zondag 14 maart op het Malieveld tegen de coronamaatregelen. De meesten weigerden te vertrekken toen de demonstratie werd ontbonden. Twintig demonstranten werden gearresteerd.

,,Het door de politie gebruikte geweld is voor het overgrote deel rechtmatig geweest”, vindt het OM. ,,De politie heeft de taak demonstraties te begeleiden, maar mag en moet optreden wanneer haar bevelen niet worden opgevolgd. Daarbij mag de politie ook proportioneel geweld inzetten.”

Zware mishandeling

Maar de Alphenaar Tim werd tijdens zijn arrestatie met knuppels op zijn hoofd geslagen en liep bij de hondenbeet in zijn been beschadigde pezen en spieren op. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis en deed aangifte van zware mishandeling. Volgens de politie werd hij gearresteerd voor bedreiging en het ‘niet voldoen aan bevel vordering’. Volgens bekenden ‘rende hij alleen maar weg voor de ME’.

Volledig scherm De Mobiele Eenheid (ME) in actie met een waterkanon tegen actievoerders op het Malieveld op 14 maart dit jaar. © ANP

Hij zwaaide voorafgaand aan de aanhouding met een startkabel met een geslepen fietsstandaard, weigerde die los te laten en rende ermee achter politiepaarden aan. Uiteindelijk gooide hij het voorwerp naar een ME’er. Ook zou hij ‘Jullie gaan allemaal dood, kankerlijers!’ hebben geroepen.

Het vreemde wapen waarmee hij zwaaide, bleek per abuis door een agent in elkaar geknutseld. Een agent vond de fietsstandaard en startkabel los van elkaar op het Malieveld en deed deze in een tas. Toen ze daaruit vielen, zag een agent dat er een stuk tape aan de startkabel hing. Daarna bond hij de kabel en standaard aan elkaar, zodat ‘het niet verloren zou gaan’. Het is niet gezegd dat ze niet voor de rellen aan elkaar zaten, maar Tim ontkent dat.

Een hondengeleider van de politie zette zijn diensthond in om de man aan te houden. Ook gebruikte hij daarbij zijn wapenstok. ,,Een nabij gekomen ME’er gebruikte eveneens zijn wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen”, zegt het OM. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet duidelijk. Er is nog niet beslist of de gewonde en gearresteerde demonstrant wordt vervolgd.

Het OM behandelt nog een derde agent als verdachte voor zijn optreden. Mogelijk wordt hij later vervolgd. Hij zette zijn diensthond Vito in tegen een demonstrant die een blikje bier naar een andere ME’er en zijn hond gooide.

Bloeddoorlopen oog

De arrestant uit Noordwijk liep bij die actie een bijtwond in zijn been op. Dat letsel was volgens het OM ‘dermate ernstig’, dat de man na zijn arrestatie niet werd vervolgd. Zijn broer is al veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een schadevergoeding van 500 euro aan de geleider van Vito. Die hond kreeg namelijk van hem een ‘doodschop’ toen het dier zijn tanden in het been van zijn broertje zette. Vito liep daardoor een bloeddoorlopen oog en pijn in zijn zij op.

De hondengeleider loste ook een waarschuwingsschot. Hij voelde zich bedreigd, omdat de als oud-hooligan bekende ‘Tuurtje Amsterdam’ met een ‘vechthond’ de politie-inzet becommentarieerde. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij de agent bedreigde en legde hem daarom een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur op.

Volledig scherm Demonstratie tegen de coronamaatregelen op zondag 14 maart. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto