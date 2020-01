Twee aanhoudingen in onderzoek naar voortzetting verboden pedovereniging Martijn

Update/ videoIn een onderzoek naar de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn vandaag twee mannen aangehouden. In Haarlem is een 75-jarige man opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. In Hengelo is een 32-jarige man aangehouden vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen, meldt het Openbaar Ministerie.

De politie deed vanmiddag in Hengelo een inval in de woning van Marthijn U., voormalig voorzitter van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Daarbij is een man aangehouden. Of het om Marthijn U. zelf gaat, is nog niet duidelijk.

Het woonhuis van de voormalig voorzitter van de omstreden pedofielenclub in Hengelo werd met een stormram betreden. Marthijn U. (47) was volgens getuigen op dat moment wél thuis. Ze zagen hem kort nadat de voordeur was opengebeukt de overgordijnen sluiten. Het huis van Marthijn U. hangt vol met camera’s, na eerdere incidenten waarbij zijn huis bekogeld werd. Ook zijn de ramen van de woning afgeplakt met plastic, zodat binnenkijken niet mogelijk is. Het is op dit moment onduidelijk waarom de inval is gedaan. Politie en recherche doen onderzoek in en rondom de woning. De vele camera's aan de buitenkant worden afgeplakt door de politie. Of er een aanhouding is verricht, is ook nog niet duidelijk.

‘Er zijn kinderen achter de woning gezien’

Eén van de buren die vanaf de overkant van de straat zien hoe rechercheurs met blauwe plastic handschoenen de woning in het uit lopen, zegt dat er kinderen achter de woning zijn gezien bij U. en dat dit meteen is gemeld bij de politie. „Maar dat is al wel een week geleden.” Contact met U. hebben de buren niet. „O nee, o nee”, klinkt het bijna verontwaardigd. „Wij hebben kleinkinderen. Die hebben we voor hem gewaarschuwd.”

Dan wordt er een auto half op de stoep geparkeerd. Een jonge vrouw komt met een kind op de arm aangesneld. „Om hem moesten wij tien jaar geleden verhuizen”, zegt ze geëmotioneerd, terwijl ze naar de woning van U. wijst. „Ik woonde met mijn ouders naast hem en zijn vriend. Toen bekend werd dat hij pedofiel was, konden we daar niet met zes pleegkinderen blijven wonen. Wij moesten weg, hij kon blijven”, zegt ze met trillende stem.

Strafrechtelijk onderzoek

Mogelijk heeft de inval te maken met het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie vorige maand startte naar twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging. De twee prominente ex-leden zouden weer volop actief zijn en strijden voor legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen.

De Hoge Raad verbood Martijn in 2014, omdat de vereniging ‘de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert’.