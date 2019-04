Twaalf arrestaties bij invallen na aanslag De Telegraaf

De arrestaties werden verricht op meerdere locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag en zijn een samenwerking tussen de landelijke eenheid van de nationale politie en rechercheteams van de politie-eenheid Amsterdam. Bij de invallen werden naar verluidt ook ‘een voertuig, mogelijk verdachte auto-onderdelen, kentekenplaten, benzine, gestolen scooters, motoren, geld en gps-trackers’ in beslag genomen.



De politie denkt dat de aanslagpleger onder de gearresteerden is, weet De Telegraaf. De verdachten zijn in beperking geplaatst. Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat de aanslag op de Amsterdamse krant is uitgevoerd in opdracht van de Marokkaans-Nederlandse Ridouan Taghi, ‘s lands meest gezochte crimineel. Een deel van de verdachten is vuurwapengevaarlijk, meldde de krant.



De acties waarbij speciale arrestatieteams worden ingezet, zijn wekenlang voorbereid. Chef van de Amsterdamse recherche, Olivier Dutilh, reageert: ,,Wij als Amsterdamse recherche hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanslag op De Telegraaf, die wij hoog opnemen omdat het een aanval was op de persvrijheid. Onze collega’s van de landelijke recherche hebben zich in een parallel onderzoek gericht op de faciliteerders van extreem geweld.”