Tussen de spreekkoren voor Berghuis door laat Feyenoord zien klaar te zijn voor Kosovo

Door Mikos Gouka

Vanaf de tribunes werden de anti-spreekkoren over Steven Berghuis in de openingsfase even onderbroken voor luid gejuich. De manier waarop Feyenoord in de Kuip tegen Werder Bremen op 1-0 kwam, was ook wel een applausje waard. Marcos Senesi zag de diep sprintende Jens Toornstra gaan en legde bal keurig achter de Duitse defensie. Toornstra werkte de bal vervolgens fraai achter keeper Stefanos Kapinos: 1-0.



Feyenoord deed in de openingsfase waar Arne Slot al weken op hamert. Afjagen en de opbouw van de tegenstander zo snel mogelijk verstoren. In de snikhete Kuip tegen een ploeg uit de Tweede Bundesliga bleek dat echter niet vol te houden. Voor de rust, direct na de eerste drinkpauze, profiteerde spits Joshua Sargent van een slippertje van Leroy Fer. De spits van Werder schoot de bal onberispelijk langs keeper Justin Bijlow: 1-1.



Arne Slot heeft zijn elftal wel klaar voor de ontmoeting met FC Drita in Kosovo komende donderdag. Voor Bijlow staan de verdedigers Pedersen, Fer, Senesi en Malacia. Het middenveld wordt gevormd door Toornstra, Til en Kokcu en de voorhoedespelers van Feyenoord zijn Linssen, Bozenik en Sinisterra. Al liep Sinisterra diep in blessuretijd nog wel hinkend van het veld verliet. De ernst van die blessure is nog onduidelijk.

Volledig scherm Luis Sinisterra moest met een blessure naar de kant. © ANP

Gevraagde kilometers

Bozenik heeft de concurrentiestrijd met Naoufal Bannis gewonnen, maar een verpletterende indruk maakt hij nog niet deze voorbereiding. Wat hij wel doet is de gevraagde kilometers afleggen in dienst van de ploeg. Slot weet inmiddels ook dat hij met Alireza Jahanbakhsh een extra wapen heeft. De aanvaller is overgenomen van Brighton & Hove Albion. Donderdag tegen FC Drita komt te vroeg, maar de terugwedstrijd tegen de ploeg uit Kosovo is haalbaar.



,,Ik heb nog interlands gespeeld met Iran’', zegt Jahanbakhsh. ,,Ik ben blij met deze stap. Ik heb al die tijd contact gehouden met Arne Slot die ik uiteraard ken uit onze tijd bij AZ. Toen speelden we hier en genoot ik van de atmosfeer in deze Kuip. Bij Brighton vond ik het na drie seizoenen tijd voor een nieuwe stap. De club speelde 5:3:2 zonder buitenspelers, dat was lastig.’’



Bij Feyenoord moet hij de rechterspits worden, al laat Linssen in de voorbereiding zien dat ook hij in beeld zal blijven voor veel speeltijd. Na rust kwam Feyenoord snel op 2-1. Orkun Kokcu benutte een strafschop nadat aanvankelijk Bozenik zich over het buitenkansje had willen ontfermen. Slot liet zijn spelers zo lang mogelijk staan om de noodzakelijke inhoud te krijgen voor de komende weken.

Quote Een stuk rendement zou heel fijn zijn omdat dat toch ook is weggeval­len, maar laten we het niet één op één van Alireza af laten hangen Arne Slot

Meerdere opties

De trainer is uiteraard erg blij met de komst van Jahanbakhsh terwijl Feyenoord ook serieuze pogingen onderneemt om een centrale verdediger te strikken. De Oostenrijker Gernot Trauner van LASK Linz lijkt op dit moment de voornaamste kandidaat, de Rotterdammers hebben aangeklopt in Linz. Al zegt Feyenoord op meerdere opties te hebben ingezet wat betreft de positie achterin naast Marcos Senesi.



,,Als een speler met het rendement van Steven vertrekt, is het mooi om een speler terug te halen die dat rendement in z’n carrière ook wel eens heeft laten zien’', zegt Slot. ,,Ik denk dat het voor ons een uitstekende speler is. Een stuk rendement zou heel fijn zijn omdat dat toch ook is weggevallen, maar laten we het niet één op één van Alireza af laten hangen. Ik denk dat wij een spits en een diepe middenvelder hebben die gebaat zijn bij voorzetten, daarom is het prettig dat we een rechtspoot op rechts hebben staan.’'