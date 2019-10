Turkse inval in Syrië: oorlog dáár zorgt ook voor spanningen hier

Onrust in Turkije zorgt meestal ook voor onrust in Nederland. Vanwege de Turkse militaire operatie in Syrië, staat de eerste Koerdische demonstratie in Den Haag al gepland. ,,Als ik geen zoon had gehad, was ik gaan vechten.”

Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur zullen honderden Nederlandse Koerden zich verzamelen op het Malieveld in Den Haag. Uit protest tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. ,,Die ellende moet worden gestopt”, stelt een woordvoerder van het organiserende DemNed, de Raad van Koerdische gemeenschappen in Nederland. ,,Iedereen is boos en verdrietig. Maar de Koerden zijn gewend geraakt aan dit soort ellendige situaties. Dat is het erge.”

Een andere Nederlandse Koerd, Devin (om veiligheidsredenen wil hij zijn achternaam niet vermeld zien), spreekt over een ‘zwarte dag waarop de Koerden door de wereld in de steek zijn gelaten’. ,,Dit is een etnische zuivering. Als ik hier geen zoon had gehad, was ik daarheen gegaan om te vechten.”

Ze zijn de afgelopen jaren vaker ‘boos en verdrietig’ geweest, de Koerden in Nederland. Het leidde tot spanningen en onrust. Vorig jaar, toen Turkije Syrië binnenviel, werden in Rotterdam de ruiten ingegooid bij een Turkse culturele vereniging. Op de muren werd ‘PKK’ geschreven, een Koerdisch-Turkse organisatie die op de Europese terrorismelijst staat. Ook gooide vorig jaar een man drie molotovcocktails naar het Turkse consulaat in Amsterdam ‘uit protest tegen de onderdrukking van de Koerden’. Hij kreeg tien maanden cel.

Vernieling van Turkse gebouwen

Ook is het in het verleden tot relletjes tussen Koerden en Turken gekomen, onder meer in Den Haag. En in 1999, toen PKK-leider Öcalan werd gearresteerd, gijzelden koerden in Den Haag het gezin van de Griekse ambassadeur. Nederlandse veiligheidsdiensten houden daarom ook nu de spanningen tussen de groepen in de gaten.

In Nederland wonen zo'n 70.000 Koerden, met achtergronden in Koerdisch gebied in Syrië, Turkije, Irak of Iran. ,,Je moet de Koerden in Nederland niet allemaal in één hokje stoppen, er zijn hier ook Koerden die op de Turkse president Erdogan hebben gestemd”, zegt redacteur Volkan van de website DutchTurks.nl. Hij vraagt de ‘Turkse interventie in Syrië niet zomaar te veroordelen’. ,,De Amerikanen hebben jarenlang in Syrië een terreurbeweging gebruikt om een andere terreurbeweging (IS) te bestrijden.” Hij doelt daarmee op de Koerdisch-Syrische YPG die banden heeft met de PKK. De Turkse operatie in Syrië is vooral op die YPG gericht. ,,Ik denk dat het wel meevalt met de spanningen tussen de Koerden en de Turken in Nederland, maar ik vrees wel dat PKK’ers weer zouden kunnen overgaan tot het aanvallen van moskeeën en culturele verenigingen. Ik hoop dat het er niet van komt.”