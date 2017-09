Tukkie in de tunnel, mag dat niet?

Het is Klaas de Waardt (63) al jaren een doorn in het oog: Oostblokchauffeurs. ,,Ze rijden gewoon een stukje terug over de vluchtstrook. Want een afslag missen betekent omrijden en omrijden kost geld. Maar ook betaalde parkeerplaatsen mijden ze. Staan ze op op- en afritten van benzinestations. Echt levensgevaarlijk.’’

De Waardt kent genoeg voorbeelden van stuntende truckchauffeurs uit Oost-Europa. Soms nóg idioter dan die Pool die op de snelweg A67 tegen de stroom in reed om de file te omzeilen, waardoor een Nederlands gezin omkwam. ,,We hebben een Hongaar gehad. Die reed de Westerscheldetunnel in, zag aan de andere kant dat-ie tol moest betalen en keerde gewoon weer om. Reed zo tegen het verkeer in de tunnel weer in! Die mensen van de tol wisten niet wat ze zagen, gooiden alle seinen op rood, maar hij reed door.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De ravage op de A67 in Duitsland na het fatale ongeval afgelopen weekend. © AFP

Knipperlichten

Nog een voorbeeld? ,,Niet zo lang geleden, bij de Botlektunnel. Een Oost-Europese chauffeur ziet dat hij aan z’n maximum aantal rij-uren zit en zet prompt die wagen stil. Bij de ingang van de Botlektunnel! Op de snelweg. Doet de knipperlichten aan en gaat slapen. Er zijn foto's van. Schandalig.’’

De Waardt (zijn VERN telt 1.200 leden) fungeert met andere vervoersorganisaties regelmatig als klankbord voor de verkeerspolitie. Zijn kijk op de zaak baseert hij op verhalen die hij daar hoort en op verhalen van zijn leden. ,,Het is voor agenten ook gigantisch frustrerend. Sinds de rechter heeft besloten dat verkeersboetes meteen afrekenen discriminerend is ten opzichte van Nederlandse chauffeurs, mag dat niet meer. Dus denken agenten ook: waarom al die moeite doen voor een boete die nooit betaald gaat worden? En die chauffeurs weten dat: ik hoef toch niet te betalen.’’

MOE-landers

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed al eerder onderzoek naar de rijvaardigheid van ‘MOE-landers’: chauffeurs uit Midden- en Oost-Europa. De conclusie was dat ‘niet is na te gaan of het ongevalsrisico per gereden kilometer voor MOE-landers hoger is dan voor Nederlanders’. ,,Omdat het aantal gereden kilometers door Oostblokchauffeurs niet bekend is’’, zegt Patrick Rugebrecht van de SWOV.

Quote Oost-Europese chauffeurs weten dat ze de boete toch niet hoeven te betalen Klaas de Waardt, VERN

Klaas de Waardt doet dat af als ‘politiek correct onderzoek’. Ook zwakken grotere Nederlandse transportbedrijven de problematiek soms af omdat zij zelf Polen in dienst hebben, zegt hij. De praktijk wijst volgens hem iets anders uit. En een páár cijfers zijn er wel. Over verkeersmisdrijven bijvoorbeeld, chauffeurs die de wet overtreden en daarvoor veroordeeld zijn, bijvoorbeeld vanwege rijden onder invloed. Volgens het CBS werden vorig jaar 1580 van de 41.120 verkeersmisdrijven in ons land gepleegd door Polen. Daarmee zijn zij na Nederlanders verreweg de grootste groep, voor Marokkanen en Belgen.

Dodelijk ongeval

Oud-verkeersofficier Koos Spee pleit al jaren voor méér onderzoek naar de betrokkenheid van Oostblokchauffeurs bij crashes. Zaterdag zei hij dat opnieuw, naar aanleiding van een dodelijk ongeval in Braamt, Oost-Nederland, veroorzaakt door een 32-jarige Pool. Het slachtoffer was overigens ook een Pool.

Diezelfde avond gebeurde het drama op de A67. ,,Dat excuus van de SWOV dat ze niet weten hoeveel kilometers Polen rijden, vind ik vreemd'', zegt Spee. ,,Dat excuus gebruiken we ook niet als we willen weten hoe vaak 70-plussers bij ongelukken betrokken zijn. Als we nou eerst eens bij elk ongeluk de nationaliteit gaan registreren, weten we al snel meer.’’