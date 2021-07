Tuinmeubelzaak voor tonnen bestolen door oud-medewerker, man (37) had sleutel nog

In de zomer van 2019 valt het een medewerker van Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo op dat er op een ongebruikelijke plek bandensporen te zien zijn. Hij slaat alarm. Zijn opmerkzaamheid leidt er uiteindelijk toe dat oud-werknemer Maikel Ç. (37) uit Hengelo op heterdaad betrapt wordt met een bus vol gestolen, dure tuinmeubelen.

Het dossier in de zaak tegen Ç. leest als een spannend jongensboek. Als blijkt dat er geen logische verklaring te vinden is voor de bandensporen, wordt binnen het bedrijf een onderzoek opgestart. Uit gegevens van het alarmsysteem wordt al snel duidelijk dat de toegangscode van oud-werknemer Ç. meermaals wordt ingetoetst op momenten dat het bedrijf gesloten is. Een inventarisatie van de voorraad brengt aan het licht dat er een grote hoeveelheid tuinmeubelen uit het duurste segment verdwenen is, met een waarde van meer dan 200.000 euro.

Op heterdaad betrapt

Dan besluit het bedrijf om het heft in eigen hand te nemen. Medewerkers verstoppen zich na sluitingstijd en houden in de gaten wat er gebeurt. Na vier nachten posten is het bingo, een blauwe Fiat komt midden in de nacht het terrein opgereden om een verkenningsrondje te maken. De Fiat verdwijnt weer om plaats te maken voor een witte bestelbus met daarin drie mannen.

Quote De verdachte biedt aan een groot deel van de gestolen meubels terug te bezorgen. Tegen een stevige vergoeding

Als de bus de loods binnenrijdt, wordt de politie gebeld. Zij houden Ç. en diens kompaan Semun B. (36) uit Borne in de loods aan. Ook de bestuurder van de Fiat, die duidelijk buiten het bedrijf op de uitkijk staat, wordt aangehouden. Het is Lucas M. (41) uit Hengelo. De derde inzittende van de bus is spoorloos. Vermoedelijk is het een andere medewerker die via Ç. bij het bedrijf binnen kwam, maar hard bewijs ontbreekt.

Gestolen goederen terugverkopen

Bij de politie willen de drie aangehouden verdachten niet veel zeggen. Oud-werknemer Ç. beweert dat hij in de loods was om zijn kluisje, waar nog persoonlijke spullen in zouden zitten, leeg te halen. Dat verhaal klopt niet, de kluis was al leeggehaald nadat Ç. na een ziekmelding niets meer van zich liet horen. Op één keer na, want na het uitkomen van de diefstallen, heeft Ç. nog een gesprek met mensen van de tuinmeubelengigant. Hij biedt aan een groot deel van de gestolen meubels terug te bezorgen. Tegen een stevige vergoeding. Het bedrijf gaat niet in op het aanbod.

Vijf keer binnen geweest

Voor officier van justitie Peter Koreman staat vast dat Ç. en zijn aan drugs verslaafde medeverdachten meermaals dure tuinmeubelen wegnamen. In een jaar tijd werd er zeker vijf keer gebruik gemaakt van de sleutel en persoonlijke alarmcode van Ç.. Op die momenten maakten de telefoons van de drie verdachten contact met een telefoonmast vlakbij het bedrijf. En het was ook op die momenten dat de drie veel met elkaar belden en elkaar berichten stuurden. Hij eist tegen de drie, die geen van allen in de rechtbank verschenen, celstraffen van 9 tot 10 maanden.

In het zonnetje gezet

En de medewerker die de bewuste bandensporen opmerkte die tot de aanhouding van de dieven leidde? Die is op de jaarlijkse bijeenkomst van het personeel in het zonnetje gezet. De tuinmeubelgigant is maar wat blij met zo’n opmerkzame medewerker.