TU Delft verbiedt promotie in piratenpak

De Technische Universiteit Delft moet dinsdag voor het College van de Rechten van de Mens in Utrecht verschijnen. Michael Afanasyev wil promoveren in een piratenpak uit de 17de eeuw. Dat heeft de TU echter verboden. Afanasyev zegt dat hij dat wil vanwege zijn geloofsovertuiging. Hij is namelijk ‘pastafari-priester’ van de zogenoemde Kerk van het Vliegende Spaghettimonster.