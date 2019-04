Tsunami aan toeristen dit paasweekend: hoe ontwijk je de enorme drukte?

Struinen over het strand, banjeren door de bollenvelden of boeken zoeken op een braderie. Het paasweekend staat weer voor de deur en er zijn uitjes genoeg. Maar door het warme weer en de vele toeristen wordt er door het hele land grote drukte verwacht. Is die drukte te vermijden en waar moet je sowieso naartoe?

Met een lang paasweekeinde voor de deur begint de drukte op de weg vandaag al. Het landelijk populaire evenement The Passion, dat vanavond in Dordrecht plaatsvindt, zorgt aan het einde van de middag en waarschijnlijk ook vanavond voor veel verkeer en vertraging op de weg. Ook de versmelting van woon-werkverkeer en vakantieverkeer zorgt voor vroegere en langere files dan normaal. Zo meldde de ANWB halverwege de middag dat er al Duitse toeristen in de file stonden op de A12 na een ongeluk waarbij een caravan was betrokken.

Grootste drukte aan de kust en in bollenstreek

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht ongeveer een miljoen internationale toeristen tijdens Pasen, wat er 150.000 meer zijn dan vorig jaar. „Een van de redenen hiervoor is dat Pasen dit jaar later valt, met de meivakantie in zicht. Veel toeristen trekken er nu op uit en kunnen dan wat langer blijven hangen. En de goede weersverwachtingen trekken ook toeristen natuurlijk”, laat NBTC via een woordvoerder weten.

Mensen die de drukte willen vermijden kunnen beter wegblijven bij de kust en de bollenstreek, waar het naar verwachting het drukst gaat worden.„Dat komt ook door het verwachte weer. Vorig jaar was het nog regenachtig en kwamen er niet zoveel mensen op af, maar met de uitstekende voorspellingen van dit jaar stromen de mensen daar waarschijnlijk naar toe.”

Ondanks het goede weer verwacht het NBTC dat het ook storm zal lopen in Nederlandse musea, mede doordat veel musea sinds 31 januari bezig zijn met een themajaar rondom Rembrandt & de Gouden Eeuw. „Er blijkt veel belangstelling voor te zijn, ook internationaal.”

De bollenvelden van de Keukenhof worden vaak goed bezocht tijdens de Paasdagen.

Evenementen voor iedereen

Het lijkt er op dat de drukte niet te ontlopen is dit paasweekend, zegt het NBTC. „In bepaalde provincies, zoals Groningen en Friesland, is het doorgaans rustig. Maar met dit goede weer durven we niet te zeggen dat het daar dit jaar rustig blijft.”

Gelukkig wordt er massaal ingespeeld op de verwachte drukte en zijn er activiteiten en evenementen voor iedereen. Zo zijn er voor de sportliefhebber paasraces in Zandvoort en gaat op zondag de Amstel Gold Race in Maastricht van start .

De Amstel Gold Race start zondag in Maastricht.

Ook zijn er door het hele land weer paasmarkten, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Den Haag. De mooiste staat waarschijnlijk in Vlissingen, waar de markt op de boulevard aan zee plaatsvindt. Letterlijk uitwaaien dus.

Paaskermissen zijn er ook weer in overvloed: Rotterdam, Leiden, Haarlem, maar ook dorpen als Diever, Marum, Rode, Wolvega, Drachten en Ridderkerk hebben talloze attracties klaarstaan. Sommige kermissen hebben speciaal voor het paasweekend extra activiteiten geregeld. Zo heeft de Paaskermis in Deventer verschillende optredens en op zaterdag een vuurwerkshow gepland staan.

En, last but not least, de festivals: KaasPop in Alkmaar, UDNZ in Uden, Dancetour in Arnhem, het Vuurfestival in Winterswijk en natuurlijk dé aftrap van het Nederlandse festivalseizoen: het bekende Paaspop in Schijndel.