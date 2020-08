Trucker Sander over lot van drugskoerier Jelle P.: ‘Hij gaat door een hel’

Video Experiment met mondkapjes­plicht in Rotterdam en Amsterdam al na maand stopgezet

28 augustus Het experiment waarmee het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte in Amsterdam en Rotterdam werd verplicht, loopt af op maandag 31 augustus en wordt voorlopig niet verlengd. Dat hebben de burgemeesters Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb besloten. Als het nodig is, wordt de mondkapjesplicht wellicht weer ingevoerd.