Trouw aan FC Twente overstijgt de divisies

Grimmige nacht in Amsterdam: 12 arresta­ties en schietinci­dent

7:28 In Amsterdam is het afgelopen nacht flink onrustig geweest op straat. De politie spreekt van een sfeer die bij vlagen 'zeer grimmig' was. Ze hield in totaal 12 personen aan en sloot de nachtdienst af met een schietincident in Nieuw-West.