Trotse boeren op de Dam: ‘Vandaag geven we alles weg’

De eerste boeren arriveerden al vroeg op de Dam. Daarvoor trokken ze, vooral tijdens het laatste deel van de rit, toeterend door de hoofdstad. ,,Met name het laatste stuk hebben we Amsterdam wel wakker gemaakt”, klonk het. De boeren gingen druk aan de slag met alle voorbereidingen. Zo moesten een stuk of vijftig kramen worden opgebouwd, van waaruit eten wordt uitgedeeld. Nanda van den Pol (26) heeft met haar man een melkveehouderij in Putten, ze vertrok rond 4 uur vanochtend. ,,Ik ben blij met de samenwerking, de gemeente Amsterdam is heel behulpzaam geweest en heeft goed meegedacht. Verder doen we vandaag alles zelf, van het opbouwen tot het handhaven van de orde en het opruimen.” Ze heeft er duidelijk zin in, ‘al zou het mooier zijn als het niet nodig was’. Met de actie vragen de boeren aandacht voor de stikstofkwestie en ‘de kwaliteit van het Nederlandse voedsel met een lage milieubelasting’. De broodjes, melk, cake, kaas en fruit vinden gretig aftrek. ,,We hebben 4000 krentenbollen gebakken en hebben 1200 plakken kaas meegenomen”, zeggen twee boerinnen uit Lunteren. Mensen reageren positief op de actie, merken ze. ,,We laten hiermee zien dat je echt niet zonder de boer kunt.”

‘Ons verhaal’

Melkveehouder Richard Korrel (31) uit Ouderkerk aan de Amstel. ,,Ik heb net geïnvesteerd in 70 nieuwe stallen, als de nieuwe regelgeving omtrent stikstof straks doorgaat verdien ik dat nooit meer terug.” Korrel, die met een groot melkpak achterop rijdt, hoopt vooral met mensen in gesprek te komen. ,,We willen de mensen kennis laten maken met onze producten en ons verhaal.” De boeren krijgen bijval van Nederlandse vissers. ‘Wij zitten in hetzelfde schuitje’, zegt Job Schot (56), voorzitter van EMK Vissers dat zich sterk maakt voor een gezonde zee. ,,Wij zijn hier uit solidariteit met de boeren. Ook wij voelen ons in het nauw gedreven door regelgeving. We delen vandaag gratis gebakken visjes uit, om mensen eraan te herinneren dat dit er straks niet meer is als het zo door gaat.” Even verderop worden kalfsburgers gebakken. Daar ligt ook een flinke voorraad van. ‘3000 stuks’, zeggen de medewerkers van de VanDrie Group. ,,Dat zijn er helaas niet genoeg voor iedereen.” Agractie Nederland had vooraf gezegd zo’n 15.000 mensen te verwachten. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei eerder dat de boeren met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad mogen komen. Het zijn er iets meer geworden, maar de aankomst ervan in de vroege ochtend leidde niet tot problemen. Bij de tractoren staan protestborden met teksten als ‘No farmers no food’ en ‘Laat boeren boeren’. Vanwege de regen staan er wat partytenten om te schuilen en heaters om warm te blijven. Ook hebben de boeren een paar koeien, konijnen, schapen en een pony meegebracht.

Vanmiddag ‘harde actie’

Ook in Brabant zijn de boeren en hun tractoren vandaag in actie. Voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch protesteren ze tegen het Brabantse maatregelenpakket om de stikstofcrisis te bezweren. Doel van het gisterenavond bekokstoofde protest: zorgen dat de provinciale politiek vandaag niet akkoord gaat met het pakket dat er nu ligt. Farmers Defence Force riep haar ‘strijders’ op om ‘maximaal naar Den Bosch’ te gaan.



Terwijl in de Statenzaal wordt gedebatteerd over de maatregelen, roeren zo'n 600 boeren zich buiten onder luid getoeter van ongeveer 400 tractoren. De boeren kunnen het debat volgen in de zaal of buiten in een speciale tent. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, houdt een betoog en kondigt ‘harde actie’ aan voor twee uur vanmiddag. Van den Oevers club gaat ‘optoeren’, klinkt het waarschuwend.



Wat er precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. In zijn toespraak vergeleek Van den Oever het Brabantse beleid met de holocaust. ,,75 jaar geleden werd ook een bevolkingsgroep gedecimeerd.’’ De vraag of hij meer wil zeggen over de actie beantwoordt hij eerst met een ondeugende grijns. ,,Nee, dat wil iedereen weten’’, antwoordt hij. ,,We gaan gewoon een beetje toeteren en trekkers starten.’’ De politie is in grote getale aanwezig bij het Provinciehuis, om de boel in goede banen te leiden.