Tristan bereidde moordpartij in Alphens winkelcentrum tot in detail voor

In een kamer in een flat in Alphen kleedt Tristan van der Vlis (24) zich aan. Benen door zijn camouflagebroek. Een T-shirt over donkerblonde haren. Religions of the world, staat erop. En: shit happens on saturday. Het is vandaag zaterdag, 9 april 2011. Tristan draagt zijn kogelwerende vest, zijn ring met een pentagram erop. Daar gaat zijn hand naar de deur. Zijn moeder hoort die sluiten. Tristan stapt in de lift, naar de kelder. Toetst de code in van de kluis die daar staat, pakt zijn wapens, legt ze in de achterbak van zijn Mercedes, een cadeau van zijn vader. Daar gaat hij. Naar De Ridderhof.