Tristan (11) stak gevonden vuurwerk af: ‘Mama niet kijken, mijn hand ligt eraf’

22 januari Hij was onderweg naar het voetbalveld om zijn puberzoon van een training op te halen, een andere zoon kwam niet meer thuis. De 55-jarige E.M. uit Apeldoorn kwam in zijn auto met hoge snelheid op de Europalaan in botsing met een fietser, die ter plekke stierf aan zijn verwondingen. Achttien jaar jong, op weg naar huis, van zijn werk in een fietswinkel.