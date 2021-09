Treinverkeer ‘zeer beperkt’ hervat: nog altijd grote problemen op het spoor

Diverse reizigers maakten melding van de problemen, onder meer rond Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Volgens een woordvoerder van de NS kon de verkeersleiding door de storing geen contact krijgen met de machinisten. Uit voorzorg zijn daarom alle treinen stopgezet. ,,De trein rijdt door tot aan het eerstvolgende station, daar moet iedereen helaas eruit.’’



Inmiddels is de storing voorbij en werd het treinverkeer vanaf 19.00 uur mondjesmaat hervat. Reizigers moeten de komende uren wel rekening houden met opstartproblemen, waarschuwde de woordvoerder. ,,Je hebt even nodig om alle treinen naar de goede stations te krijgen, dat is helaas niet anders.’’



Doordat de NS veel logistieke aanpassingen in de inzet van treinen en personeel moet doen omdat die op veel plekken gestrand zijn, verwacht de vervoerder dat de rest van vanavond het treinverkeer niet meer volgens planning verloopt. Ook de reisplanner zal door veel ‘lastminuteaanpassingen’ niet volledig actueel zijn, meldt de NS. En ProRail stelt: ,,Helaas strandden veel reizigers en goederentreinen.’’



Een woordvoerster meldt dat de inzet van treinen in de loop van de avond “mondjesmaat” toeneemt. ,,Op alle trajecten rijden er wel weer treinen’’, zei zij rond 22.00 uur. ,,We verwachten dat alle reizigers thuis kunnen komen.’’



Vooralsnog worden er geen extra bussen ingezet om alle reizigers naar hun bestemming te krijgen. Daarvoor zijn er te veel reizigers gestrand, aldus de woordvoerder. Reizigers worden opgeroepen de laatste reisinformatie op de site van de NS te raadplegen. ‘Door een eerdere verstoring is het treinverkeer sterk ontregeld. Stel uw reis uit’, luidt het advies vooralsnog.