Treinstoring afgelopen zondag ‘mede veroorzaakt door falend back-upsysteem’

Edese (36) blijft voorlopig in de cel voor doodrijden zorgbevei­li­ger Ben na verkeersru­zie

De 36-jarige Edese vrouw die op een parkeerplaats in Ede de 64-jarige Ben uit Gaanderen doodreed, blijft vastzitten. Haar voorlopige hechtenis is met maximaal drie maanden verlengd. Dat heeft rechtbank in Arnhem vrijdagochtend bekend gemaakt.

1 april