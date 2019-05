Treinreizigers enthousiast over in- en uitchecken met bankpas

Circa duizend treinreizigers doen sinds januari mee aan een halfjaar durende proef op het traject Leiden-Den Haag. Een eerste evaluatie halverwege de testperiode levert vrijwel louter positieve reacties op. Technisch verloopt het reizen probleemloos en de deelnemers vinden het reizen met de bankpas even gemakkelijk als met de OV-chip. Treinreizigers noemen het een voordeel dat ze geen saldo hoeven bij te laden. De kosten worden aan het einde van de dag afgeschreven. ,,Reizigers vinden het verder handig dat ze geen OV-chip hoeven aan te schaffen, maar hun ‘reispas’ al op zak hebben”, zegt NS-woordvoerder Hessel Koster. Verbeterpunten zijn er eveneens. Reizigers willen graag op meer punten in- en uitchecken dan er nu beschikbaar zijn. Op elk station op het traject tussen Leiden en Den Haag - daaronder Voorschoten, De Vink en Den Haag Mariahoeve - is er nu maar één poortje geschikt. ,,Ook zouden ze willen dat het in- en uitchecken iets sneller verloopt.”

Toeristen

Inchecken met de bankpas kan met name handig zijn voor toeristen en incidentele reizigers, denkt NS. De OV-chip kaart is voor deze groepen niet zo klantvriendelijk. In het buitenland is reizen met de betaalpas bovendien in meerdere landen een succes. In de Londese metro zijn zo al meer dan een miljard ritjes gemaakt.



Hoewel de deelnemers positief zijn, zal het nog lang duren voordat reizen met de pinpas of creditcard mogelijk wordt. Als het al gebeurt. Voor de invoering zijn ingrijpende technische aanpassingen nodig, de hele technologie achter de OV-chip moet op de schop. In het huidige systeem staat alle info - persoonlijke gegevens, reissaldo, waar je hebt ingecheckt - op de OV-chipkaart zelf. Aanpassingen zijn dus kostbaar.



