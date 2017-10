Treinkaartje wordt 1,2 procent duurder

De NS benadrukt dat de prijsstijging lager is dan de verwachte inflatie. ,,De Macro Economische Verkenning van 19 september geeft een verwachte inflatie van 1,4 procent voor het jaar 2018. Voor de gebruiksvergoeding geldt een verlaging van 0,18 procent. De gemiddelde prijsstijging komt daarmee uit op 1,22 procent.''



,,We laten de prijs niet onnodig stijgen, maar ook NS moet rekening houden met stijgende kosten'', laat het bedrijf weten op zijn website. ,,Over de prijzen zijn duidelijke afspraken met de overheid. NS mag ieder jaar de inflatie en de verhoogde kosten voor het gebruik van het spoor doorberekenen. Dat is van belang, want anders blijft er onvoldoende over om te kunnen investeren in stations of in nieuwe treinen. Sterker, anders zou NS op den duur de eigen kosten niet meer kunnen betalen.''