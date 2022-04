Treinen nachtnet rijden wel, problemen morgenochtend waarschijnlijk zo goed als voorbij

Hoe dat er precies uit gaat zien, ‘gaan we maandagochtend zien’, aldus een woordvoerder. De NS adviseert reizigers voor vertrek dan op de reisplanner te kijken voor actuele informatie. Internationale treinen ondervinden geen hinder van deze storing.

Volgens de NS gaan reizigers over het algemeen goed om met de situatie. Zij zijn meestal zelfredzaam en het vervoerbedrijf wijst op initiatieven van reizigers die vervoer krijgen aangeboden en mensen die vervoer aanbieden. De meeste reizigers hebben hun weg op een andere manier kunnen vervolgen.

Schiphol

Op sociale media regende het vandaag klachten over de chaos bij de luchthaven. Volgens Marc Ortolo duurt het meer dan een uur om de parkeergarages te verlaten. Schiphol bevestigt dat het zeer druk is. De slagbomen van de parkeergarages zijn al opengezet om het verkeer sneller te laten doorstromen. ,,Door de treinstoring bij de NS komen veel mensen met de auto of taxi naar de luchthaven. Ook zijn er werkzaamheden aan sommige wegen op Schiphol waardoor het drukker is dan normaal. We vragen om begrip en geduld”, laat Schiphol aan klagende reizigers weten.

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet alleen op Schiphol, maar in het hele land, klagen mensen over uren vertraging. De regionale bussen rijden wel, maar de NS kan geen extra bussen inzetten, omdat de storing landelijk is en het om zulke grote aantallen reizigers gaat dat ze niet in een bus passen. In een trein kunnen veel meer mensen dan in een bus. ,,Dat is niet te doen”, zegt een woordvoerster van de NS.

Arriva

De treinen en bussen van streekvervoerder Arriva rijden wel volgens de dienstregeling, maar de bussen zitten overvol. Arriva kan geen extra bussen inzetten, omdat alle chauffeurs al worden ingezet, zegt een woordvoerster van het vervoersbedrijf. Alle bussen van Arriva zitten bomvol, waardoor er soms haltes moeten worden overgeslagen.

Op een aantal stations was het zondagmiddag erg druk, zoals op Rotterdam Centraal waar veel reizigers gestrand zijn. Een schrale troost: er wordt gratis koffie uitgedeeld. Ook op Utrecht Centraal wachtten veel mensen op de bankjes in de stationshal, zoals Agaath Baptiste (66) uit Harderwijk. Ze wilde haar vriendin in Den Haag verrassen die vandaag 80 jaar is geworden. Dat gaat niet meer lukken, beseft ze als ze op de borden alleen maar uitgevallen treinen ziet staan. Ze gaat zo maar een kop koffie halen in een van de kiosken. Hoe ze thuis komt? ,,Mijn zus woont in Zoetermeer. Die wilde mij eventueel ook al komen ophalen. Ik wacht nog even af hoe het gaat. Het komt vast goed. Maar leuk is anders.”

Uitstellen

De NS heeft reizigers in elk geval opgeroepen om hun treinreis uit te stellen in verband met de technische storing. De actuele reisinformatie is verstoord: de reisplanner toont veel onjuiste reisadviezen, zo is de boodschap. Op de stations zou de informatie op de schermen inmiddels wel hersteld zijn.

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen overigens wel volgens de normale dienstregeling.

Vanwege de omvang van de storing is het volgens NS niet mogelijk om bussen in te zetten. Wie al bezig was met een reis zal moeten uitzien naar andere reisopties, klinkt het. Op sociale media stromen de reacties van gedupeerde reizigers binnen die een lift zoeken of mensen die juist een lift aanbieden, al dan niet omdat ze gestrande reizigers gaan ophalen.



Er is geen aanleiding om te denken dat het gaat om een mogelijke hack van het systeem, kan de NS verder melden. De beslissing om te stoppen met rijden is er een ‘die je liever niet neemt’, maar de NS heeft dit toch gedaan omdat er ook achter de schermen problemen waren. Zo was het door de storing lastig om personeel en treinen opnieuw in te delen als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm 2022-04-03 13:00:14 DEN HAAG - Reizigers op station Den Haag Centraal. De NS roept reizigers op hun treinreis uit te stellen in verband met een technische storing. Er rijden hierdoor geen treinen. ANP RAMON VAN FLYMEN © ANP

Meer aanvragen

Taxichauffeurs kunnen vanwege de storing flink aan de bak. ,,Wij hebben meer aanvragen naast ons normale werk", laat directeur Hedy Borreman van Taxicentrale Amsterdam (TCA) weten.

Lachende gezichten zijn er ook bij de chauffeurs in Utrecht. Een Noor komt het taxiplatform opgerend die over drie uur zijn vlucht naar Oslo vanuit Schiphol moet halen. Zonder te vragen naar de prijs, springt hij achterin.

Een andere gestrande reiziger vraagt of een chauffeur hem naar Roermond wil brengen. Wat dat kost? 250 tot 300 euro, schat de chauffeur. Maar de man heeft de mondelinge toezegging van de servicebalie van de NS dat hij dat bedrag bij hen mag declareren. ,,We gaan het meemaken of dat ook echt zo is”, zegt hij en haalt lachend zijn schouders op als hij instapt. Een woordvoerder laat weten dat zover bekend de NS enkel volgens de regeling ‘Geld Terug bij Vertraging’ vergoedingen uitdeelt. Dit houdt in dat reizigers de kosten van hun treinreis vergoed kunnen krijgen. Of taxiritjes en andere onkosten vergoedt worden, bevestigt de NS maandag.

Volgens woordvoerder Hilbert Michel van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer is er ook op andere stations sprake van drukte bij de taxi's. ,,Een opsteker voor de taxichauffeurs, zeker na alle coronaperikelen en de hoge brandstofprijzen, maar voor reizigers is het uiteraard doffe ellende”, voegt hij eraan toe.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Ook op Rotterdam Centraal hebben ze last van de storing. Bij de Kiosk wordt gratis koffie weggegeven. © GinoPress B.V.

Verbijsterd

Vakbondsbestuurder Henri Janssen van FNV Spoor is verbijsterd dat de treinen door een systeemfout zo lang niet kunnen rijden. Volgens hem is dit voor het eerst in jaren dat het zo ernstig misgaat door een technische storing waarbij slecht weer geen rol speelt. ,,Een machinist kan prima een pendeltje rijden op veilige snelheid als de beveiligingssystemen werken. Dan heb je even geen dienstregeling, maar help je wel klanten die nu gestrand zijn.”

Janssen weet nog niet precies wat er aan de hand is, maar hij krijgt signalen dat de beveiligingssystemen op het spoor zelf wel goed werken. Goederentreinen, regionale treinen van andere maatschappijen en internationale treinen rijden namelijk wel gewoon. ,,Maar de NS heeft het systeem nu zover doorgevoerd dat ze niet meer weten waar de trein en de machinist is als het goed misgaat. Voor deze reorganisatie waren er lokaal bijstuurders op de grote perrons die daar overzicht hadden van het aanwezige personeel en materieel en zo treinen toch konden laten vertrekken, ook bij grote verstoringen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Voor veel reizigers op station Utrecht Centraal zat er niets anders op dan urenlang wachten. In het hele land reden geen treinen. De storing was zo groot dat bussen inzetten onmogelijk bleek. © ANP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.