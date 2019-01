Trein ramt vrachtwagen vol melkpoeder: vijf gewonden

De trein ramde even voor acht uur vanavond de vrachtwagen op een overgang bij het terrein van Campina, meldt De Leeuwarder Courant. De vrachtwagen, die melkpoeder vervoerde, lag na de aanrijding in twee delen langs het spoor. De neus van de trein was bedekt met melkpoeder.



In de trein vielen vier lichtgewonden, aldus de politie. Hulpdiensten rukten massaal uit. Treinverkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden, op het traject Groningen-Leeuwarden, is voor de rest van de dag niet mogelijk. Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend.



ProRail twittert dat de schade aan het spoor en de trein ‘erg groot’ is en dat de trein door de aanrijding ook gedeeltelijk is ontspoord. Volgens de spoorbeheerder zal het herstel een ‘flinke klus’ worden. Hoe groot de schade precies is en hoe lang de reparatie gaat duren, is nog niet duidelijk.



De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek.