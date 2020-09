Trein botst tegen vrachtwagen in Roermond, treinverkeer stilgelegd

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond is stilgelegd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. „De trein ging vol in de remmen en daarna volgde een grote klap”, vertelt Johan Horst die in de trein zat. „De oplegger ligt aan de ene kant van de trein. De cabine staat aan de andere kant. De chauffeur lijkt er ongedeerd vanaf gekomen te zijn. Een conducteur vertelde dat ook de machinist niet gewond geraakt is. De trein wordt nu geëvacueerd.”



Voor zover bekend zijn er ook in de trein geen ernstig gewonden gevallen.