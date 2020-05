Traumaspecialist is door corona in Nederland nodig: ‘Deze strijd is een marathon’

Hij waande zich in een crisissituatie in Afrika. Artsen en verpleegkundigen liepen rond in beschermende pakken. Iedereen werkte zich een slag in de rondte. Maar Kaz de Jong stond niet in een ziekenhuis in Somalië of Rwanda, nee, hij liep rond in Amsterdam, in het AMC. ,,Toen ik daar binnenkwam, wist ik dat ik kon helpen’’, zegt de 58-jarige traumaspecialist van Artsen zonder Grenzen. ,,Het was voor mij een op een. Ik heb zelf in crisissituaties gewerkt. Ik heb bij de ebola-epidemie ook in zo’n pak gelopen. Het is heel zwaar om in die omstandigheden te werken.’’