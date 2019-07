Traumaheli landt bij Dreamfields, festivalbezoeker met spoed naar ziekenhuis

update Brandweer druk met hooibalen­brand op de snelweg: A2 richting Eindhoven dicht

19:49 De brandweer is druk in de weer om een vrachtwagen volgeladen met hooibalen te blussen. De A2 richting Eindhoven is afgesloten, melden Rijkswaterstaat en de ANWB, er staat nu zo’n 6 kilometer file. Er liggen ook brandende hooibalen op de weg. Het kan nog wel even duren voordat de brand geblust is.