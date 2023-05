Trappist Westvleteren binnenkort te koop in Nederlandse winkels in strijd tegen ‘woekerhandel’

In België is Trappist Westvleteren alleen bij de abdij in Westvleteren of via thuislevering te koop, maar Nederlanders zullen het bier binnenkort kunnen kopen in de winkel. Dat moet helpen om ‘woekerhandel’ in Nederland tegen te gaan, zo hebben de monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren maandag aangekondigd.

De monniken starten een proefproject van een jaar, waarbij ongeveer 790 hectoliter - goed voor bijna 240.000 flessen - van de soorten Blond, 8 en 12 naar Nederland zullen worden uitgevoerd. Dat komt overeen met ruim een tiende van de jaarlijkse productie (7.500 hectoliter).

Het bier zal in Nederland verkocht worden in ‘een groot aantal onafhankelijke slijterijen’, zo staat in een persbericht. De monniken willen daarmee naar eigen zeggen ‘de illegale woekerhandel in Trappist Westvleteren op de Nederlandse markt terugdringen’.

Illegale handel

De voorbije jaren werden er al maatregelen genomen tegen illegale handel in België, en die bleken te helpen. Maar volgens een woordvoerder was er de laatste tijd een verschuiving naar Nederland. De monniken stelden vast dat kratten trappist, die alleen na online reservering gekocht kunnen worden, in Nederlandse supermarkten of slijterijen terechtkwamen. ,,Meerdere Belgische handelaars slaagden erin de hand te leggen op kratten bier en voerden ze soms per palletten naar Nederland”, aldus de woordvoerder. Zelfs de winkels zelf wisten vaak niet dat ze illegaal ingevoerde kratten kochten.

De bieren werden vaak doorverkocht met exorbitante marges. ,,Deze woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap”, klinkt het. ,,De broeders willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten aan een normale, eerlijke prijs.”

Westmalle, Orval en Rochefort

Door de handel naar Nederland te verschuiven hopen de monniken de parallelle handel een halt toe te roepen. Ze werken samen met Wauters Hulst BV, een groothandel in trappistenbier die onder meer ook bieren van de trappistenkloosters van Westmalle, Orval en Rochefort invoert en verdeelt op de Nederlandse markt.

Tegen 18 juni - Vaderdag in Nederland - zou het West-Vlaamse trappistenbier in de winkelrekken van de slijterijen moeten staan. Het bier zal in Nederland niet in kratten worden verkocht, maar in kartonnen dozen.

Thuislevering

Voor de Belgische liefhebber verandert er niets. Hij kan kratten Trappist Westvleteren online reserveren en afhalen aan de abdijpoort. Daarnaast zijn er duo- en sixpacks te koop in een nabijgelegen ontmoetingscentrum, en is er de mogelijkheid om 24 flesjes Trappist Westvleteren aan huis te laten leveren in België.

In de Sint-Sixtusabdij wordt sinds 1839 bier gebrouwen. De verkoop van het trappistenbier is de enige bron van inkomsten van de monniken. De opbrengst is bestemd voor het levensonderhoud van de monniken, het loon van de mensen die in de abdij werken en voor het onderhoud van het klooster. Wat overblijft, gaat naar goede doelen.