Transseksuele prostituee door haar eerste klant vermoord

De transseksuele prostituee die vrijdagochtend in een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat is vermoord, is vrijwel zeker gedood door de eerste klant die ze in Arnhem had. Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander.

Volledig scherm dame © Jenny Heurkens Het slachtoffer van de steekpartij is een zogeheten transvrouw uit Venezuela. Zij arriveerde in de nacht van donderdag op vrijdag in de kleine woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat. De prostituee huurde de woning om mannen te ontvangen. Haar eerste Arnhemse klant maakte vermoedelijk via whatsapp een afspraak voor negen uur.



Wat zich vervolgens in de benedenwoning heeft afgespeeld, is onduidelijk. Vaststaat dat de transvrouw, die werkte onder de naam Bianca, vrijdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur met veel geweld om het leven is gebracht. Volgens een vrouw die haar heeft zien liggen, zaten de bloedvegen op de muren.

Bloedspoor

De politie zette meteen na de ontdekking de buurt rond de woning met zwarte schermen en een politiepost af. In het gangpad achter de woning lagen vijf plastic tassen en een koffer. De inhoud bestond uit sieraden, een mobiele telefoon, een iPad en bebloede kleding en doeken, mogelijk afkomstig van de huurster of het slachtoffer. Vermoedelijk heeft de dader de tassen en koffer tijdens zijn vlucht achtergelaten. Hij liet een bloedspoor achter van tientallen meters in de buurt.

Altijd alleen

Het slachtoffer is een man met vrouwelijke kenmerken. Ze werkte voordat ze naar Arnhem kwam als prostituee in Rotterdam. Ze adverteerde op websites waarop foto's van haar stonden evenals het nummer van haar mobiel. Bianca omschrijft zichzelf op deze sites. 'Ik ben brunette en heb natuurlijk lang haar, aantrekkelijke lippen en een gladde huid'. Ze schrijft dat ze altijd alleen is. Op de websites vermeldt ze de leeftijd 22. Volgens collega's is zij in werkelijkheid 27 jaar. De politie zegt dat ze ouder dan 30 is.

Vijftien transseksuelen

Bianca kwam naar Arnhem omdat haar was verteld dat hier genoeg werk zou zijn. Via websites bieden de laatste weken zeker meer dan vijftien transseksuelen hun diensten aan in Arnhem. Een enkeling woont echt zelf in de stad. De meesten verblijven hier enkele dagen tot soms twee weken. Daarna reizen ze door naar steden als Eindhoven, Tilburg of Breda. De meeste transseksuelen werken in de Randstad: Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.



In vrijwel alle gevallen gaat het bij transseksuelen die in de seksbusiness actief zijn om mannen die er door operaties en laserbehandelingen van top tot teen uitzien als een vrouw. Ze hebben hun mannelijk geslachtsdeel behouden.

Aangifte

Bianca huurde een ruimte in de woning van de huurster. Volgens direct omwonenden kwamen er geregeld prostituees naar het bewuste adres om er enkele dagen te werken. Dat werd een van de buren te gortig. Volgens een buurman zou hij aangifte hebben gedaan. Dat was enkele weken geleden. Sindsdien zou het er rustiger zijn geworden.