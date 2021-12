Transplantatie voor moeder in operatiekamer afgeblazen: ‘Hele leven stond op dat moment stil’

Megadeal Zuckerberg kiest voor Flevopol­der: Zeewolde in rep en roer over bouw datacenter

Een belangrijke businessdeal van miljardair Mark Zuckerberg ligt donderdag in handen van de gemeenteraadsleden van Zeewolde. Donderdagavond besluit de gemeenteraad of het omstreden datacenter van Facebook - het grootste van Europa - er mag komen. De besluitvorming is tot dusverre verre van onomstreden.

15 december