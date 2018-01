'Transavia hitst zaak tegen piloot op om hem na dodelijke straatrace te ontslaan'

Luchtvaartmaatschappij Transavia wil een piloot ontslaan die vorig jaar veroordeeld is voor een fatale straatrace in Loosdrecht. Casper van W. racete in 2016 in Loosdrecht tegen zijn vader. Vader Walter van W. reed na drie kilometer een 19-jarige vrouw dood. Transavia vindt het gedrag van Casper 'onverenigbaar met zijn functie als piloot' en wil van hem af. Vandaag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank Amsterdam.

Vader en zoon waren in maart 2016 aan het racen geslagen na een bezoek aan een restaurant. Beiden raceten bumper aan bumper, met snelheden tot wel 200 kilometer per uur. Rond kwart voor tien botste Walter van W. met een snelheid van 111 kilometer per uur op de Toyota van de 19-jarige Fleur. Zij overleed twee weken later. Vader Walter bleek te veel te hebben gedronken. Bij piloot Casper was dat niet het geval.

Non-actief

Walter van W. (54) werd in november vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Ook Casper van W. (33) werd veroordeeld voor zijn deelname aan de illegale race: hij kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging aan de broek. Hij zou zijn vader hebben opgejut tot veel te hard rijden.

Casper van W. staat sinds de veroordeling al op non-actief bij Transavia en het bedrijf wil nu definitief van hem af. ,,Verkeersvlieger Van W heeft de verkeersveiligheid willens en wetens extreem in gevaar gebracht,'' zegt Transavia.

Hoger beroep

Van W. is het daar niet mee eens. ,,Ik wil mijn baan behouden. Anders is mijn toekomst niet rooskleurig want dan moet ik bij een volgende werkgever uitleggen waarom ik mijn vorige werkgever heb moeten verlaten."

Van W. werkt anderhalf jaar bij Transavia als piloot. Het ongeluk gebeurde overigens vóórdat hij bij Transavia in dienst trad. Voorheen werkte hij bij Ryanair. Tot aan de strafzaak tegen Van W. stond Transavia echter achter hem. Van W. is trouwens in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling dus het is maar de vraag of Transavia die veroordeling nu al kan 'gebruiken' om hem te ontslaan.

Volgens Van W. en zijn advocaat gaat het veel te ver om Van W. te ontslaan voor 'slechts een verkeersovertreding'. Van W. werd in november 'slechts' veroordeeld voor artikel 5 van de wegenverkeerswet. ,,Hij reed te hard daar waar het gevaarlijk kón zijn, niet meer dan dat,'' aldus zijn advocaat.

De rechter vroeg zich steeds weer af voor welke verkeersovertreding in het privéleven je een piloot nou kan ontslaan en voor welke niet. ,,Wat had Transavia gedaan als meneer bellend achter het stuur was aangetroffen?'' Transavia bleef benadrukken dat Van W. door de rechter is veroordeeld voor 'ernstig verwijtbaar rijgedrag'. ,,Drie keer de maximumsnelheid. Dat weegt zwaar voor een verkeersvlieger.''

Geen vertrouwen

Volgens Transavia is de vertrouwensbreuk tussen de piloot en het bedrijf te groot om met elkaar verder te gaan. Transavia zegt dat Van W. niet eerlijk is geweest over het ongeluk en bleek pas tijdens de strafzaak hoe het werkelijk is gegaan. Transavia vindt dat veiligheid in de luchtvaart altijd voorop moet staan en de luchtvaartmaatschappij heeft er geen vertrouwen meer in dat Van W., gezien zijn straatrace, daar aan kan voldoen.

Transavia beweert ook dat het Van W. niet in dienst kán houden omdat dat klanten zou kosten. Het bedrijf kreeg 'vele tientallen telefoontjes' van mensen die niet met Van W. willen vliegen. Volgens de advocaat van Van W. is het 'je reinste speculatie' dat Transavia minder klanten zou krijgen, als Van W. in dienst wordt gehouden. ,,Transavia hitst de boel bewust in de media op om het onmogelijk te maken dat hij in dienst wordt gehouden. Ernstig verwijtbaar."