Transavia annuleert deze week 42 vluchten van en naar Zuid-Europa

Boosheid groeit over chaos bij Transavia, ook in mei en juni vervallen vluchten

Transavia weet nog niet wanneer vluchten worden geschrapt: ‘Vakantiegevoel is in één klap weg’

,,Daar komen extra hotelovernachtingen nog bij. En dan moet je nog thuis zien te komen. Als Transavia dat niet doet zul je zelf een ticket moeten boeken. En een last minute enkeltje van Málaga naar Nederland kost al snel 400 tot 500 euro. Per passagier loopt de schade al snel richting de 1000 euro”, aldus Vaneker.

Geen overmacht

Van overmacht is geen sprake bij de annuleringen, stelt de data-analist. ,,Transavia heeft ervoor gekozen om met nul reserves de meivakantie in te gaan. Tien jaar geleden deed de maatschappij dat ook. ‘Transvertragia’ werden ze toen genoemd. Als dominosteentjes vielen de vluchten uit. Dat zie je nu weer.” Moedermaatschappij KLM zegt geen toestellen te hebben om Transavia uit de brand te helpen.

Of het bij deze annuleringen blijft is nog afwachten. Voor getroffen vakantiegangers adviseert Vaneker om bonnetjes van extra uitgaven zoals parkeergeld, overnachtingen, maaltijden en natuurlijk de retourvlucht goed te bewaren.

Mensen zijn even boos maar als bij een volgende vakantie de maatschap­pij een goede deal heeft, dan stappen mensen toch weer in

Over de imagoschade voor Transavia is hij nuchter. ,,We hebben het eerder gezien bij Ryanair. Mensen zijn even boos maar als bij een volgende vakantie de maatschappij een goede deal heeft of zelfs de enige mogelijkheid is om op het vakantieadres te komen, dan stappen mensen toch weer in.’’