Tranen van opluchting en verdriet na aannemen nieuwe donorwet

Volgens Bernadette Haase, directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), heeft de politiek een weloverwogen besluit genomen. ,,Het is fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Het is een opsteker voor iedereen die er hard voor gewerkt heeft. We hopen natuurlijk dat het goed nieuws is voor de patiënten op de wachtlijst. Een absolute voorwaarde is wel dat iedereen goed is voorgelicht over de praktische consequenties van de wetsverandering: wanneer gaat de wet in, wat gebeurt er in de tussentijd en wat betekent het als je niet zelf actief je keuze vastlegt.''



Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is ook ongelofelijk blij. ,,Nu kunnen we gaan bouwen aan draagvlak en vertrouwen. Dat mensen zich beter beseffen dat het belangrijk is de keuze vast te leggen. Elke registratie telt, of die nou positief is of negatief of dat je het aan de nabestaande(n) laat.''



Vincent Böhre van Stichting Privacy First vindt de wet juist flagrant in strijd met het recht op privacy en op lichamelijke integriteit. ,,In beginsel heeft iedereen te allen tijde voorafgaande expliciete zeggenschap over zijn of haar eigen lichaam en organen. Slechts met expliciete en specifieke individuele toestemming per orgaan vooraf kan iemand als orgaandonor geregistreerd worden. Daarbij is het over het algemeen onverstandig om zo'n ingrijpende wet, waarover zoveel verdeeldheid is en waarvoor zo weinig draagvlak is, met zo'n kleine meerderheid aan te nemen. In dit geval is het des te schrijnender omdat de wet in de Tweede Kamer zo ongeveer per ongeluk is aangenomen.''