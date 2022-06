Tragisch dieptepunt VS noopt ons om met een ferm gebaar te komen

update Brandweer in Limburg rukt massaal uit voor lekkend zwavelzuur, ‘geen verhoogde concentra­ties’

Op chemisch bedrijvenpark Chemelot in Limburg is de brandweer massaal uitgerukt vanwege de lekkage van een gevaarlijk gas. Het gaat om oleum, een zwavelzuur. Volgens Chemelot is de lekkage inmiddels gestopt door de brandweer.

18:23