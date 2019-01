Traditie in Nunspeet: moslimjongeren ruimen vuurwerkresten op

Het is inmiddels een goed gebruik in Nunspeet: de jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gaan op nieuwjaarsdag in alle vroegte de straat op om vuurwerk op te ruimen. Vuurwerk van anderen, want zelf steken ze niets af. ,,Een mooi gebaar.’’

Terwijl het grootste deel van Nunspeet nog op een oor ligt, verzamelen ruim dertig leden van de moslimgemeenschap zich rond half zeven in de ochtend bij de moskee aan het Groenelaantje. Na het ochtendgebed trekt een groep van ongeveer 25 jongemannen met bezems en vuilniszakken richting het centrum van Nunspeet.

,,We verzamelen met name vuurwerk rondom het centrum’’, zegt voorzitter van de jongerenvereniging Labeeb Chaudhry, ,,en op een aantal plekken waarvan we van voorgaande jaren weten dat er veel vuurwerk wordt afgestoken.’’ Want 1 januari 2019 is niet de eerste keer dat de moslims Nunspeet schoon vegen.

Dienstbaar

Waarom ze dat toch doen? ,,De leerstellingen van de islam onderwijzen moslims om dienstbaar te zijn in de samenleving’’, zegt Chaudhry. ,,De schoonmaakactie is één van de vele acties door het jaar heen als gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid. Het nieuwe jaar beginnen met een goede daad.’’

Veel respons krijgen de schoonmakers in de vroege ochtend overigens niet. ,,Er waren wel wat mensen die naar de kerk gingen. Ze zien het als positief, maar het is niet zo dat we veel reacties krijgen’’, zegt Chaudhry. ,,Het is inmiddels ook wel bekend dat we het doen denk ik.’’

Imam

Ook imam Safeer Siddiqui helpt elk jaar met het schoonvegen van de straten. ,,Tijdens het opruimen zijn we ook vuurwerk tegen gekomen dat niet was afgegaan’’, laat hij weten op Twitter. ,,Deze opruimactie zorgt dus ook voor een stukje veiligheid.’’

Overigens zal de jonge imam later dit jaar Nunspeet inruilen voor Almere, waar de gemeenschap een nieuwe moskee aan het bouwen is. In Nunspeet zal Hamid Kareem Mahmood terugkeren als imam, een rol die hij in het dorp al eerder vervulde.