Tractoren verboden bij landelijke protestactie in De Bilt morgen

De protestacties kunnen niet door de beugel en maken andere ondernemers tot slachtoffer, zegt voorzitter Elisabeth Post van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie. ,,Door met trekkers wegen of bedrijven te blokkeren treffen ze onze transportbedrijven die al zwaar zijn getroffen door de economische crisis en die bovendien voor ons allemaal in touw zijn. Dat is onaanvaardbaar.’’



Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen zich zorgen te maken over de actie. De organisaties begrijpen ‘de emoties rond het directe ingrijpen in het boerenbedrijf’, maar vinden ook dat andere ondernemers ‘gewoon hun werk moeten kunnen doen. Zij mogen niet de dupe worden van de actie’.



VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het bedrijfsleven gezamenlijk moet optrekken om de stikstofcrisis tegen te gaan. ,,We moeten uiteindelijk komen tot één pakket van kosteneffectieve maatregelen over sectoren heen, om zowel de stikstof- als de economische crisis te bedwingen. Als boeren en andere sectoren uit het bedrijfsleven tegen elkaar worden opgezet helpt dit uiteindelijk niemand’’, aldus de ondernemingsorganisaties.