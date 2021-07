Tourorganisatie blokkeert alle video's van populaire Bas Tietema over Tour de France, fans in opstand

VIDEO Gesprekken over beveili­ging Peter R. de Vries verliepen ‘niet zo harmonieus’

13 juli Advocaat Peter Schouten heeft meerdere keren aangedrongen op de beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries, voor hij dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam na een televisieoptreden in RTL Boulevard. Die gesprekken verliepen ‘niet zo harmonieus’, liet hij maandagavond weten in het televisieprogramma Op1. Er had volgens de strafrechtadvocaat wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden om De Vries te beschermen.