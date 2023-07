Totaalaantal slachtoffers van ‘meisjesafperser’ Gianni de W. staat nu op 171, van één meisje meer dan 100.000 beelden

Er moeten nog zestien minderjarige slachtoffers worden benaderd en geïnformeerd. Twee van die meisjes wonen in België. Dat maakte de officier van justitie vandaag bekend tijdens een pro forma-zitting. Eén van die Belgische meisjes gaat ook aangifte doen, zij heeft al wel contact gehad met de Belgische politie. Er worden nog meer aangiftes verwacht. 38 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Justitie verwacht dat niet iedereen uiteindelijk aangifte zal doen. ,,Sommigen voegen zich in de zaak en anderen hebben laten weten dat ze er niks meer te maken mee willen hebben, omdat het lang geleden is of uit schaamte of andere redenen,” aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Dat de zaak van enorme proporties is, wordt duidelijk uit bepaalde details. Van één van de slachtoffers ontdekte justitie meer dan 100.000 beelden. Dat komt onder meer doordat De W. van de filmpjes die hij van dat meisje had, weer duizenden losse frames had gemaakt en zo opgeslagen. De advocaat van De W. wees erop dat er mogelijk dubbeltellingen zijn. Volgens justitie lijkt dat alleen maar zo omdat heel veel frames uit die video's op elkaar lijken, maar toch niet hetzelfde zijn.

Tijdens de vorige pro forma meldde justitie dat er 19 aangiftes waren. Het aantal getelde slachtoffers stond toen op rond de 150.

‘Zou goed zijn als verdachte eens wel komt’

Gianni de W. zelf durfde opnieuw niet aanwezig te zijn in de rechtbank in Breda, ‘vanwege alle aandacht voor de zaak’. Hij bleef in zijn cel. Wel aanwezig waren zo'n acht slachtoffers onder wie het meisje dat als eerste aangifte deed. De rechter zegt dat ‘het wel eens goed is als de verdachte de media-aandacht een keer ondergaat’. ,,Want straks bij de inhoudelijke behandeling willen we hem sowieso hier hebben. Dan moet hij komen. Anders laten we hem halen.”

Gianni de W. wordt ervan verdacht vrouwen en meisjes te hebben afgeperst met hun naaktfoto’s (video):

Gianni de W. zit al sinds 11 oktober 2022 vast, maar de zaak kwam pas in januari aan het licht tijdens een eveneens niet-inhoudelijke zitting. De officier van justitie sprak toen van het ‘grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland’. De W. wordt ervan verdacht vele tientallen meisjes te hebben afgeperst door - onder een andere naam - online bevriend met ze te raken en ze na de eerste blootfoto te chanteren. Het leven van sommige slachtoffers werd een tijdlang totaal beheerst door De W.

Via sociale media, waaronder Snapchat en Instagram, legde De W. contact met de meisjes. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan om naaktfoto’s en filmpjes te maken. Als de meisjes wilden stoppen, dreigde hij de beelden online te zetten. In zijn computer vond de politie ruim 150 mappen met verschillende meisjesnamen.

De volgende zitting in deze zaak is op 3 oktober om 15.00 uur. De inhoudelijke behandeling zal in februari of maart volgend jaar zijn.

