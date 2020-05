Totaal aantal bezette ic-bedden weer op normaal niveau

Dronken Polen slaan huis Kaatsheu­vel kort en klein

13:42 Drie Poolse mannen van 23, 29 en 33 jaar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden na de vernieling van een woning in het Brabantse Kaatsheuvel en mishandeling van een bewoner, een 33-jarige Pool. In de woning was het volgens de politie een enorme ravage.